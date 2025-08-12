Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Акрон» в Кубке России

«Акрон» и ЦСКА встречаются 12 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России (группа D). Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Старт запланирован на 16:15 мск.

Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно составляет 48% вероятности. Если армейцы выиграют по пенальти, сыграет коэффициент 1.57.

Поставить на успех «Акрона» по итогам двух таймов можно за 3.90, а на ничейный исход — за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.