«Акрон» — ЦСКА: букмекеры спрогнозировали точный счёт

«Акрон» и ЦСКА встречаются 12 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России (группа D). Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Старт запланирован на 16:15 мск.

Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно составляет 48% вероятности.

Если армейцы выиграют по пенальти, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на успех «Акрона» по итогам двух таймов можно за 3.90, а на ничейный исход — за 3.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 1:1 (6.50). Победа ЦСКА 2:1 идёт за 7.40, на 1:0 в пользу армейцев дают 8.00.