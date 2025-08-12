Стали известны шансы «Зенита» победить «Рубин» в Кубке России

12 августа в Кубке России «Зенит» примет «Рубин» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 72% вероятности.

Поставить на успех «Рубина» по итогам двух таймов можно за 8.70, а на ничейный исход — за 5.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.