«Акрон» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России

Аудио-версия:
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.43.

У армейцев лазарет не пуст — опорник Родриго Вильягра выбыл из-за травмы колена, форварды Артём Шуманский и Алеррандро – с мышечными проблемами. По бразильцу озвучен срок «пара недель». Это сужает количество вариантов на позицию «девятки», но не ломает структуру и не снижает атакующую мощь. Всё-таки голы пришли от Глебова, Кругового, Дивеева и Мусаева в последнем матче.

У «Акрона» своя турбулентность: смена гендиректора, рабочие микротравмы по ходу лета. При этом клуб держит плотность игры и способен дотерпеть во многих моментах. Пример — выезд к махачкалинцам.

В прошлом сезоне команды встречались два раза, и было громко. Со счётом 4:0 в августе ЦСКА выиграл на своём поле, со счётом 2:1 в марте — на выезде. Судя по всему, класс и глубина состава москвичей плюс свежий импульс от тренерской смены логично склоняют ЦСКА к новой гостевой победе, но уже в более прагматичном стиле, нежели это было с «Рубином».

Скорее всего, нас ждёт базовый сценарий — победа ЦСКА при довольно закрытом тотале. Ставка — П2 + ТМ 4.5 мяча. Аргументы — форма и структура армейцев при Челестини, кадровые потери для которых сейчас не критичны. «Акрон» дома вполне может забить, но набрать очки будет непросто. Пока что это самый сложный соперник для тольяттинцев.

