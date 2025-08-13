«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: назван фаворит Суперкубка УЕФА

13 августа 2025 года в матче за Суперкубок УЕФА сыграют «ПСЖ» (Франция) и «Тоттенхэм» (Англия). Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.53.