«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: стал известен самый вероятный счёт

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: стал известен самый вероятный счёт
13 августа 2025 года в матче за Суперкубок УЕФА сыграют «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 6.90. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 5.00.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Наиболее вероятный счёт — победа «ПСЖ» 2:1 (8.00). Заключить пари на ничью 1:1 по итогам основного времени предлагается за 8.40, следом идёт счёт 2:0 в пользу клуба из Парижа за 9.00.

