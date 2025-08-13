«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: «ПСЖ» победит с разницей в два мяча и более за 2.15.

«Тоттенхэм» заметно изменился. Правда, в какую сторону, пока не совсем понятно. Новым тренером стал Томас Франк, и он сразу принялся наводить свои порядки. В товарищеских матчах получилось обыграть «Рединг» (2:0) и «Арсенал» (1:0), также были ничьи с «Лутон Таун» (0:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Завершил предсезонную подготовку клуб поражением от «Баварии» (0:4).

Главной надеждой в атаке будет Мохаммед Кудус. Также состав усилился Матисом Телем и Жоау Пальиньей из «Баварии», защитниками Лукой Вушковичем и Кота Такаи. На этом трансферы не закончатся, потому что как минимум нужно искать замену Джеймсу Мэддисону, который порвал «кресты» и выбыл.

Каким будет «Тоттенхэм» в матче с «ПСЖ», более понятно отражает его минувшая встреча с «Баварией», а не с «Арсеналом». Пока это сырая команда, из которой лепит мощный инструмент Томас Франк. Ему предстоит ещё какое-то время работать над составом, сочетаниями и другими вопросами. Особенно плохо играют лондонцы с клубами, которые уверенно контролируют мяч.

Предлагаем поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15. Ничего не должно помешать парижанам доминировать в этом матче. У них в целом неплохая статистика игр с английскими клубами, есть мотивация закрыть обидное поражение в финале КЧМ-2025, а футболисты не успели потерять темп, так как толком не отдыхали.