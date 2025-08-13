«Динамо» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы команд

13 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Краснодара» оценили в 2.65. Ничья по итогам 90 минут идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Гол в первые 15 минут идёт за 2.70.