«Динамо» — «Краснодар»: определён самый вероятный счёт

«Динамо» — «Краснодар»: определён самый вероятный счёт
13 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск.

Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Краснодара» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 по итогам двух таймов за 7.50. Чуть ниже оценивается вероятность победы «Динамо» со счётом 2:1 (8.00), а также 2:1 в пользу «Краснодара» (8.40).

