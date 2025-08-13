Скидки
«Динамо» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: итоговая победа «Краснодара» за 1.90.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина выглядит очень блёкло в атаке и допускает ошибки в обороне. Возможно, это дело вкуса тренера, который не ставит на результативный футбол, а в этом клубе он необходим. Может быть, просто требуется больше времени. Единственное поражение в этом сезоне было получено как раз с «Краснодаром» (0:1).

Краснодарский клуб здорово усилил состав в межсезонье. Возможно, именно внедрение новичков сказывается на результатах. Дуглас Аугусто, Жубал и Гаэтан Перрен — всё это новый уровень.

В прошлом кубковом матче Мурад Мусаев проводил ротацию. Глубина скамейки позволяет это сделать. Плюс это способ задействовать новичков. Почти наверняка с первых минут выйдет Жубал, в воротах сыграет Корякин, есть шанс вновь увидеть Перрена.

В отличие от московского «Динамо», у «Краснодара» нет проблем с составом. Даже наоборот, у него переизбыток игроков, которым необходимо предоставить время. Предлагаем поставить на то, что «быки» одержат итоговую победу.

