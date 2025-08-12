«Акрон» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Гегнич дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: гол ЦСКА в первом тайме за 1.75.

«После матчей РПЛ переключаемся на Кубок России, начнем с группы D. Там встречаются лидеры, одержавшие победы в первом туре. ЦСКА и «Акрон» сыграют в Самаре. Армейцы сейчас на хорошем ходу, очень легко двигаются, легко создают моменты, легко реализуют. У ЦСКА не такая богатая обойма даже по сравнению с тем же «Акроном», который, например, в первом матче с «Балтикой» играл полурезервным составом. Поэтому я сильно сомневаюсь, что у ЦСКА будет много изменений. Вообще, Челестини не большой поклонник ротации. 1-2 позиции подкорректируют, может быть, Абдулкадыров появится вместо Дивеева или вместо Лукина, а Тороп вместо Акинфеева. Это сильно и глобально на игре ЦСКА не скажется. Понятно, там отсутствует травмированный Шуманский, отсутствует еще кто-то у армейцев, но в целом можно Мусаева выпустить.

Я думаю, что ЦСКА просто покрепче сейчас выглядит, чем «Акрон», хотя он, как и ЦСКА, еще ни разу в нынешнем сезоне не проигрывал. У ЦСКА есть такая тенденция: он очень любит забивать в первых таймах. Во вторых это делают гораздо реже. И 4 мяча в ворота «Рубина», и 2 мяча в ворота «Ахмата», и гол в ворота «Зенита» — все это в первых таймах. Поэтому я предполагаю, что ЦСКА просто понятнее, тому же «Локомотиву» тоже забили мяч в первом тайме, если мы берем кубковую игру.

ЦСКА просто понятнее, у него меньше изменений будет на эту встречу, как мне кажется. Следовательно, мой прогноз — «гол ЦСКА в первом тайме» за хороший коэффициент 1,75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».