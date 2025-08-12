Скидки
«Акрон» — ЦСКА: ставка Эльвина Керимова на игру Кубка России 12 августа

Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 3.5 за 1.83.

«2-й тур Кубка России, «Акрон» — ЦСКА. «Акрон» в 1-м туре Кубка обыграл «Балтику» в тяжёлом матче с голом в концовке и уже имеет три очка, а ЦСКА тоже одержал победу в 1-м туре в дерби над «Локомотивом» 2:1. И вот встречаются команды, которые уже имеют хорошие показатели на старте группового этапа Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
В чемпионате в прошлом туре «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо», отыгрался в концовке благодаря голу Беншимола. «Акрон» больше владел мячом, но он долго отыгрывался и отыгрался. ЦСКА, в свою очередь, разгромил «Рубин». Очень уверенная победа, с полным доминированием, ещё в первом тайме ЦСКА забил столько, что было понятно, что победу уже команда Челестини не упустит. Обыграли очень сильного соперника, хорошо организованную команду, «Рубин» разобрали просто на части.

Так что ЦСКА в хорошем настроении, но матчи Кубка России, как вы понимаете, сложно прогнозировать, особенно на групповом этапе. Потому что команды не играют основными составами. Поэтому давайте, я думаю, учтём вот такой момент. Очевидно, что резерв ЦСКА сильнее резерва «Акрона», хотя у армейцев не самая глубокая скамейка, но тем не менее на фоне «Акрона», я думаю, что ЦСКА сильнее, даже если играет не основа, если сравнивать не основные составы, а смешанные. И от этого оттолкнёмся.

Думаю, что ЦСКА не проиграет. У меня комбинированная ставка – «ЦСКА не проиграет и общий тотал голов меньше 3.5», коэффициент 1.83. Не жду здесь фонтана голов, но и не жду поражения ЦСКА», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

