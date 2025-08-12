Скидки
«Акрон» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура Кубка России

«Акрон» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура Кубка России
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.88.

«Акрон» здорово стартовал в чемпионате России — после четырёх туров команда из Тольятти идёт на седьмой строчке и не потерпела ни одного поражения. При этом и победа всего одна — выездная над «Сочи», зато разгромная (4:0). В остальных турах ничьи и все с одинаковым счётом 1:1 — с «Крыльями», «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». В Кубке России «Акрон» в 1-м туре принимал на своём поле «Балтику» и на седьмой компенсированной минуте вырвал победу 2:1.

12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Московские армейцы тоже идут без поражений, в чемпионате они стартовали с ничьей в Оренбурге, а затем дома обыграли «Ахмат». Далее вновь выездная ничья, хотя такой результат в Санкт-Петербурге можно считать неплохим. В минувшие выходные дома армейцы разгромили «Рубин» 5:1 и уже занимают третью строчку вслед за «Краснодаром» и «Локомотивом». Последних команда Фабио Челестини обыграла в 1-м туре группового этапа Кубка России 2:1, нанеся железнодорожникам единственное поражение в этом сезоне.

В кубковых матчах наши команды частенько на ранних стадиях прибегают к ротации и выпускают в старте далеко не оптимальный состав. И тут у армейцев преимущество, уровень их футболистов сильно выше. Главный козырь «Акрона» — игра дома, но в современном футболе это часто отходит на второй план», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Кубок России: сможет ли «Акрон» остановить разогнавшийся ЦСКА Челестини?
