«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» всухую» за 2.16.

«Зенит» сыграет домашний матч против «Рубина». Сейчас неважно, чемпионат или Кубок России. Для Сергея Семака сейчас что ни игра, то вызов, потому что «Зенит» очень неубедительно начал Российскую премьер-лигу. Да, одержал победу над «Ахматом» в Грозном в кубковой встрече, но она далась с большим трудом, в концовке пришлось там отплевываться и отбиваться. Но начал «Зенит» очень бодро, сразу два мяча забил в самом начале встречи.

Я думаю, у «Зенита» будет немало изменений перед игрой со «Спартаком». Но это домашний матч, достаточно уютный соперник, с «Рубином» в последнее время «Зенит» играет убедительно и неплохо, за исключением, может быть, последней игры в чемпионате, когда сыграли 2:2, хотя зенитовцы в первом тайме имели большое преимущество. Несмотря на какие-то перестановки, изменения в составе, очень необходимо «Зениту» играть на 0, потому что в каждом матче он пропускает. И Семак наверняка на этом делает акцент.

Если у «Рубина» не будет Даку, это будет уже совсем другая игра, совсем другой коленкор. У «Рубина» уже есть 3 очка, впереди матчи с «Ахматом» и «Оренбургом». Еще «Рубин» может за выход из группы побороться. А с «Зенитом» — это такой тестовый матч для футболистов «Рубина», которые не очень много игрового времени получают.

Я думаю, что «Зенит» выиграет и не пропустит в этом матче. «Победа «Зенита» всухую» за 2,16 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».