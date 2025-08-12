Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» всухую» за 2.16.

«Зенит» сыграет домашний матч против «Рубина». Сейчас неважно, чемпионат или Кубок России. Для Сергея Семака сейчас что ни игра, то вызов, потому что «Зенит» очень неубедительно начал Российскую премьер-лигу. Да, одержал победу над «Ахматом» в Грозном в кубковой встрече, но она далась с большим трудом, в концовке пришлось там отплевываться и отбиваться. Но начал «Зенит» очень бодро, сразу два мяча забил в самом начале встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, у «Зенита» будет немало изменений перед игрой со «Спартаком». Но это домашний матч, достаточно уютный соперник, с «Рубином» в последнее время «Зенит» играет убедительно и неплохо, за исключением, может быть, последней игры в чемпионате, когда сыграли 2:2, хотя зенитовцы в первом тайме имели большое преимущество. Несмотря на какие-то перестановки, изменения в составе, очень необходимо «Зениту» играть на 0, потому что в каждом матче он пропускает. И Семак наверняка на этом делает акцент.

Если у «Рубина» не будет Даку, это будет уже совсем другая игра, совсем другой коленкор. У «Рубина» уже есть 3 очка, впереди матчи с «Ахматом» и «Оренбургом». Еще «Рубин» может за выход из группы побороться. А с «Зенитом» — это такой тестовый матч для футболистов «Рубина», которые не очень много игрового времени получают.

Я думаю, что «Зенит» выиграет и не пропустит в этом матче. «Победа «Зенита» всухую» за 2,16 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Минимум голов, максимум очков: прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»
Минимум голов, максимум очков: прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android