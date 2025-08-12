Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру группового турнира Кубка России

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру группового турнира Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.11.

«Ещё один матч российского Кубка. Ну, у «Рубина» что-то, видимо, надломилось в командном механизме. Прежде всего это касается игры в обороне. То, что произошло с ЦСКА в Москве, это звоночек такой, достаточно тревожный. В Кубке, естественно, будет ротация. Поэтому, я думаю, той надёжности, которой «Рубин» в последнее время был славен, мы, наверное, не увидим.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Зенита» сложно предугадать состав и даже модель, которую Сергей Семак будет использовать. В целом начало сезона для «Зенита» неудачное, так что здесь он должен очень постараться и, наверное, станет рвать и метать, если не будут залетать мячи в ворота.

Я думаю, что «Зенит» с форой (-1.5) и коэффициентом 2.11 — оптимальный вариант для такого матча. Всё-таки Сергей Семак должен привести команду в какое-то чувство, и сами футболисты уже должны понимать, что так дальше продолжаться не может, надо прибавлять», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Минимум голов, максимум очков: прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»
Минимум голов, максимум очков: прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android