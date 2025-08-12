«Зенит» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру группового турнира Кубка России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.11.

«Ещё один матч российского Кубка. Ну, у «Рубина» что-то, видимо, надломилось в командном механизме. Прежде всего это касается игры в обороне. То, что произошло с ЦСКА в Москве, это звоночек такой, достаточно тревожный. В Кубке, естественно, будет ротация. Поэтому, я думаю, той надёжности, которой «Рубин» в последнее время был славен, мы, наверное, не увидим.

У «Зенита» сложно предугадать состав и даже модель, которую Сергей Семак будет использовать. В целом начало сезона для «Зенита» неудачное, так что здесь он должен очень постараться и, наверное, станет рвать и метать, если не будут залетать мячи в ворота.

Я думаю, что «Зенит» с форой (-1.5) и коэффициентом 2.11 — оптимальный вариант для такого матча. Всё-таки Сергей Семак должен привести команду в какое-то чувство, и сами футболисты уже должны понимать, что так дальше продолжаться не может, надо прибавлять», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».