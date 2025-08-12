«Фенербахче» — «Фейеноорд»: прогноз Эльвина Керимова на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Фейеноорд».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.03.

«Первую встречу дома «Фейеноорд» выиграл 2:1. Два совершенно разных тайма. Первый прошёл с большим преимуществом нидерландской команды Робина ван Перси. Гол был забит в первом тайме — не из голевого момента.

Во втором тайме картина поменялась на противоположную. Уже «Фенер» атаковал, держал мяч, лишил соперника контратак, однако при этом и сам создавал минимум. В концовке хозяева сравняли. Но при равном счёте в добавленное время «Фейеноорд» забил второй — на фоне двух разных таймов ничья выглядела бы справедливее, однако победили нидерландцы, и это очень важно.

Теперь у команды ван Перси преимущество в один мяч. Ответка в Стамбуле обещает жаркую атмосферу. Для «Фенера» это встреча сезона — клуб не выходил в групповую стадию Лиги чемпионов с сезона-2008/2009, и для Жозе Моуринью это особенный вызов. Ситуация сложная: нужно отыгрываться и играть первым номером, а Моуринью и его «Фенер» это не любят, особенно против организованных команд с быстрыми и техничными исполнителями, способными на острые контратаки.

«Фейеноорд» – не середняк турецкой Суперлиги, а один из лидеров чемпионата Нидерландов, поэтому в пространстве будет чувствовать себя комфортно и наверняка проведёт свои атаки. У «Фенера» сильная линия нападения, и я уверен, что они тоже забьют. Думаю, матч в итоге получится открытым и результативным. Не сразу, но по ходу игры будут голы. Обе команды способны провоцировать ошибки, а в начале сезона, когда составы ещё не сыграны, эти ошибки будут.

Поэтому мой выбор — комбинированная ставка: обе забьют и ТБ 2.5», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».