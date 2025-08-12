Скидки
«Бенфика» — «Ницца»: прогноз Дениса Алхазова на матч квалификации Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Ницца»: прогноз Дениса Алхазова на матч квалификации Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ницца».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.91.

«Поговорим об ответном матче квалификации Лиги чемпионов — «Бенфика» против «Ниццы».

Как прошёл первый матч? 2:0 — уверенная, даже сверхуверенная победа «Бенфики» на выезде, на Лазурном берегу. После этого поражения Франк Эз, главный тренер «Ниццы», прямо признал, что команды сейчас находятся на разных полюсах футбольного мастерства. И с этим трудно не поспорить.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Ницца
Ницца, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Ниццы» очень много травм. Данте, которому уже 41, и Морган Сансон, судя по всему, не сыграют в ответке. По-прежнему вне строя важные игроки, которых не хватало и в первом матче: Мохамед-Али Шо, Танги Ндомбеле. Также в обороне отсутствует Мойзе Бомбито.

«Бенфика» уже сделала задел — 2:0, но это счёт, при котором команда точно не будет расслабляться. Поэтому предлагаю поверить в мастерство и класс португальцев, который должен подтвердиться и сейчас — в серьёзных соревновательных условиях, без лишней ротации.

Мой выбор — «Бенфика» с форой (-1) за 1.91. Думаю, она просто добьёт «Ниццу» и пойдёт дальше. Тем более португальская лига идёт навстречу — переносит туры, лишь бы клуб представлял страну в Лиге чемпионов», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

Новости. Ставки

