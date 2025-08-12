«Бенфика» — «Ницца»: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Бенфика» — «Ницца».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.

«Первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ниццей» состоялся неделю назад на Лазурном побережье Франции. Первый тайм остался за португальской командой. Она больше атаковала, чаще била по воротам и, казалось, вот-вот откроет счёт в матче. Но до перерыва в протоколе английский рефери Майкл Оливер отметил лишь две жёлтые карточки, по одной на каждую команду. Во втором тайме больше уже атаковала «Ницца», французы чаще били, но на 53-й минуте счёт открыла «Бенфика». Новичок команды хорват Франьо Иванович отличился в первом же матче за лиссабонскую команду, а ассистировал ему норвежец Фредрик Эурснес. Хозяева получили ещё две жёлтые карточки, и казалось, всё идёт к минимальной победе гостей. Но на 88-й минуте Флорентину забил второй мяч в ворота французов, сделав счёт 2:0 и серьёзно упростив задачу себе в ответном матче.

Игра недельной давности стала первой официальной для «Ниццы» в новом сезоне, а «Бенфика» перед этим успела сыграть в Суперкубке Португалии, где в дерби победила «Спортинг» и завоевала трофей. Чемпионат Франции ещё не стартовал, а вот лиссабонцы 1-й тур в прошлые выходные пропустили, сосредоточившись на ответном матче в квалификации Лиги чемпионов. Португальцы выглядят более целостной командой и должны выходить в следующий раунд, тем более ответная игра пройдёт на стадионе «Бенфики». Но «Ницца» наверняка попробует пойти ва-банк», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».