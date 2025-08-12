«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Спартак» забьёт 2-3 гола» за 2.04.

«Московский «Спартак» и Деян Станкович, находящийся под огнём критики, в группе С сыграют с махачкалинским «Динамо». Это лидеры своей группы. Махачкала победила «Пари НН», «Спартак» одолел «Ростов» на выезде. И после плохой игры должна идти хорошая. «Спартак» проиграл «Локомотиву» сейчас. Практически все говорят, что «Спартаку», возможно, придётся поменять тренера. Но кубковые матчи никто не отменял: необходимо хорошее настроение перед важнейшим матчем с «Зенитом».

С Махачкалой пока не удаётся «Спартаку» больше одного гола забить. И, даже несмотря на полученное численное преимущество в последней их очной встрече на «Лукойл Арене», была победа 1:0, победа заслуженная, такой эксклюзивный был матч с четырьмя отменёнными забитыми мячами.

Даже несмотря на изменения в составе, которые у «Спартака», несомненно, будут, он просто крепче, чем Махачкала, и на сей раз, может быть, одного мяча для победы и не хватит, надо забивать минимум два. Однако Махачкала мало пропускает, поэтому, я думаю, что больше трёх точно она не пропустит.

Мой прогноз на этот матч — мультикомбо, «Спартак» забьёт 2-3 гола» за 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».