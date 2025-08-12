Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Спартак» забьёт 2-3 гола» за 2.04.

«Московский «Спартак» и Деян Станкович, находящийся под огнём критики, в группе С сыграют с махачкалинским «Динамо». Это лидеры своей группы. Махачкала победила «Пари НН», «Спартак» одолел «Ростов» на выезде. И после плохой игры должна идти хорошая. «Спартак» проиграл «Локомотиву» сейчас. Практически все говорят, что «Спартаку», возможно, придётся поменять тренера. Но кубковые матчи никто не отменял: необходимо хорошее настроение перед важнейшим матчем с «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С Махачкалой пока не удаётся «Спартаку» больше одного гола забить. И, даже несмотря на полученное численное преимущество в последней их очной встрече на «Лукойл Арене», была победа 1:0, победа заслуженная, такой эксклюзивный был матч с четырьмя отменёнными забитыми мячами.

Даже несмотря на изменения в составе, которые у «Спартака», несомненно, будут, он просто крепче, чем Махачкала, и на сей раз, может быть, одного мяча для победы и не хватит, надо забивать минимум два. Однако Махачкала мало пропускает, поэтому, я думаю, что больше трёх точно она не пропустит.

Мой прогноз на этот матч — мультикомбо, «Спартак» забьёт 2-3 гола» за 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Станкович довёл красно-белых до края
«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Станкович довёл красно-белых до края
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android