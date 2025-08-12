«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ничья за 4.46.

«Прикидывая варианты развития событий в этом кубковом матче, посмотрим, какие следующие игры чемпионата будут держать в голове обе команды.

«Спартаку» уступившему «Локомотиву» (2:4), в 5-м туре в гостях играть с другим раненым зверем — «Зенитом». Махачкалинцы, не сумевшие удержать победу в домашней встрече с «Акроном» (1:1), на выезде встретятся с «Пари НН». Причём будет это на два дня позже «Спартака». Спартаковцам же на подготовку к петербургскому матчу останется всего три дня!

Две команды уже сразились друг с другом в текущем чемпионате: игра 1-го тура в Москве принесла победу хозяевам (1:0) благодаря голу Маркиньоса. Попытки отыграться гостям осложнило то, что в начале второго тайма они остались в меньшинстве. Любопытно, что этот успех позволил красно-белым всего лишь выравнять положение в статистике личных встреч. Также отметим, что в кубковой группе С клубы лидируют. Москвичи в гостях победили «Ростов» (2:0), а махачкалинцы дома взяли верх над «Пари НН» (1:0).

Если позиции тренера дагестанцев Биджиева, при котором команда в нынешнем сезоне проиграла лишь однажды, более чем крепки, то судьба его визави Станковича неясна. С той непростой победы в 1-м туре его клуб в чемпионате больше не выигрывал ни разу. Если никаких изменений на тренерском мостике не произойдёт ещё до кубковой игры, то сербскому специалисту во вторник будет даже не до субботнего «Зенита», ведь очередная домашняя неудача — широкий шаг к завершению его пребывания у руля красно-белых.

Ситуация в «Спартаке» и делает прогноз на эту встречу весьма сложным делом. Во всяком случае, развитие основных событий, как и во встрече с «Локомотивом», я вижу после перерыва. Надёжная игра гостей от обороны и опасность их контратак с учётом проблем защиты соперника вполне могут стать главной темой матча. Впрочем, большого количества голов я бы предсказывать не стал. А в итоге всё может прийти и к ничьей, которая в соответствии с правилами Кубка предполагает серию пенальти», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».