«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура Кубка России

«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура Кубка России
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» и его тотал больше 1.5 за 1.77.

«Московский «Спартак» неважно стартовал в чемпионате России — в 1-м туре переиграл махачкалинское «Динамо», а дальше разгромно дома уступил «Балтике». Казалось, что после победы в Ростове-на-Дону в 1-м туре группового этапа Кубка России дела пойдут на лад. На деле вышло диаметрально противоположно — ничья с «Акроном» в гостях, а дальше в минувшие выходные дерби с «Локомотивом» в Черкизове. Спартаковцы забили дважды, но пропустили аж четыре и, как следствие, проиграли.

12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Махачкалинское «Динамо» в 1-м туре уступило «Спартаку» и пока больше в этом сезоне не проигрывало. Ничья 1:1 в Оренбурге, далее последовала важнейшая победа над «Ахматом», которая вынудила в Грозном произвести тренерскую перестановку. В последнем туре махачкалинцы дома сыграли вничью с «Акроном», что тоже неплохо. Плюс была победа в 1-м туре группового этапа — дома со счётом 1:0 «Динамо» добилось победы над «Пари НН».

Команды уже играли между собой, о чём я вспомнил выше. Было это в 1-м туре РПЛ, и тогда «Спартак» победил 1:0. Хотя ещё три мяча отменили из-за различных нарушений, да и по двум неназначенным пенальти в ворота «Динамо» есть вопросы. В кубковых матчах Пути РПЛ команды прибегают к ротации, и тут у красно-белых колоссальное преимущество в длине и качестве скамейки. Ставим на «Спартак» и его голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

