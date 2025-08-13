«Оренбург» — «Ахмат»: стал известен фаворит матча Кубка России

13 августа «Оренбург» примет «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.

Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ахмату»: победа гостей оценивается примерно в 2.20, что соответствует около 44% вероятности.

Шансы «Оренбурга» чуть ниже — коэффициент около 3.40 (28%), а на ничью можно поставить за 3.50 (27%).

Аналитики также ожидают динамичную игру, но без голевого парада. Ставка «обе забьют» идёт приблизительно за 1.69, однако тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.88.

Если сыграет тотал меньше 2.5 гола, зайдёт коэффициент 1.92. На гол в каждом тайме дают 1.90.