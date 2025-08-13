«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.50.

История личных встреч остаётся равной: в последних шести матчах у «Ахмата» и «Оренбурга» по две победы. Такие цифры лишь усиливают ожидание равной борьбы без очевидного фаворита. Летняя трансферная кампания «Ахмата» была заметно активнее: клуб усилился игроками вроде Конате, что улучшило глубину состава.

Тактически хозяева, скорее всего, будут действовать осторожно, делая ставку на контроль мяча в центре и постепенное продвижение вперёд через фланговые подключения. «Ахмат» же, вероятно, постарается использовать быстрые переходы и скорость крайних игроков, делая упор на контратаки. Баланс сил во многом определится тем, кто лучше реализует свои стандарты и моменты в первые 30 минут.

Фактор погоды в Оренбурге в среду также нельзя недооценивать: вполне комфортная температура в 22°С и небольшой дождь могут увеличить темп. Пожалуй, это могло бы пойти на пользу команде из Грозного, которая наверняка будет делать резкие выпады в атаку.

Прогноз: «Ахмат» едва ли согласится на очень открытый футбол и постарается сыграть надёжно в обороне, что сработало в матче с «Зенитом». У «Оренбурга» же есть шанс выжать максимум на своём поле. Однако с таким составом и результатами рассчитывать на многое будет сложно. Мы бы проверили ничью в основное время.