«Локомотив» — «Балтика»: букмекеры оценили шансы команд

13 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.84, а шансы «Балтики» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Москвы за 9.00.