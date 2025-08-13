Скидки
«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка России «Локомотив» — «Балтика».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.05.

«Локомотив» набрал бешеный темп, и ему нет равных в атакующей игре. Защита у Михаила Галактионова, как и в прошлом сезоне, не выглядит непроходимой. Но этот недостаток с лёгкостью компенсирует нападение. Московская команда единолично лидирует в РПЛ, выиграв все четыре матча.

«Балтика» тоже оставляет только приятные впечатления в РПЛ. Единственное поражение, как и у «Локомотива», случилось за пределами первенства. Проиграли в Кубке России «Акрону» (1:2). Но нужно учитывать тот факт, что Андрей Талалаев проводил ротацию, потому что намного важнее сохранять набранный темп в Российской Премьер-Лиге.

Во встрече с тольяттинцами отсутствовал основной бомбардир клуба из Калининграда — Брайан Хиль. Автором единственного гола в той игре стал новичок Тентон Йенне. Нигериец в минувшем сезоне чемпионата Армении наколотил 17 мячей. У Андрея Талалаева неплохая глубина состава, пусть и не громкая по именам. Все футболисты мотивированы.

«Балтика» мощно вернулась в РПЛ, но её оборона стала уязвимой. В четырёх из пяти встреч во всех турнирах она пропускала. Предлагаем поставить на то, что «Локомотив» выиграет, через тотал больше 1.5 мяча. Не исключаем, что увидим много голов с обеих сторон. Всё-таки Кубку России присуща ротация состава, да и в защите у обоих клубов есть недостатки, хотя всё хорошо в атаке.

