«Вольфсберг» — ПАОК: определён фаворит ответного матча

«Вольфсберг» — ПАОК: определён фаворит ответного матча
14 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют австрийский «Вольфсберг» и греческий ПАОК. Встреча состоится на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Австрия). Начало — в 20:00 мск.

В первой игре соперники не выявили победителя — 0:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение греческому клубу. Поставить на победу ПАОКа можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Вольфсберга» оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

