«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок Европы

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02.

«Впервые за долгое время взял свой трофей «Тоттенхэм», впервые мощный международный турнир выиграл «Пари Сен-Жермен», был близок, чтобы выиграть и второй, но в финале проиграл «Челси» на клубном чемпионате мира.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
После финала против «Интера» Париж был прекрасен и на клубном чемпионате, но каким сейчас будет «Пари Сен-Жермен»? Понятно, что Париж будет больше с мячом, будет играть в привычной для себя манере.

«Тоттенхэм» лично для меня загадка. Если «Тоттенхэм» сыграет в обороне как против «Манчестер Юнайтед» в финале, то проблем быть не должно. Однозначного впечатления «Тоттенхэм» пока не производит.

Я думаю, что стоит сосредоточиться здесь на забитых мячах. Учитывая, что это первый матч сезона, что это игра за трофей, вряд ли команды будут серьёзно рисковать, особенно это касается лондонцев. Поэтому замены и усталость игроков во втором тайме могут сказаться. Я бы рассмотрел вариант – второй тайм результативнее первого за хороший коэффициент 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Прогноз на Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» попадёт под горячую руку «ПСЖ»
