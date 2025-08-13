«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок Европы

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02.

«Впервые за долгое время взял свой трофей «Тоттенхэм», впервые мощный международный турнир выиграл «Пари Сен-Жермен», был близок, чтобы выиграть и второй, но в финале проиграл «Челси» на клубном чемпионате мира.

После финала против «Интера» Париж был прекрасен и на клубном чемпионате, но каким сейчас будет «Пари Сен-Жермен»? Понятно, что Париж будет больше с мячом, будет играть в привычной для себя манере.

«Тоттенхэм» лично для меня загадка. Если «Тоттенхэм» сыграет в обороне как против «Манчестер Юнайтед» в финале, то проблем быть не должно. Однозначного впечатления «Тоттенхэм» пока не производит.

Я думаю, что стоит сосредоточиться здесь на забитых мячах. Учитывая, что это первый матч сезона, что это игра за трофей, вряд ли команды будут серьёзно рисковать, особенно это касается лондонцев. Поэтому замены и усталость игроков во втором тайме могут сказаться. Я бы рассмотрел вариант – второй тайм результативнее первого за хороший коэффициент 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».