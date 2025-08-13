Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Сергея Игнашевича на матч за Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Сергея Игнашевича на матч за Суперкубок УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТМ 3 за 2.15.

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» разыграют между собой Суперкубок УЕФА. Обе команды втягиваются в сезон, играют первый официальный матч. Футболисты на завершающей стадии подготовки, но точно не в оптимальных кондициях ввиду отсутствия матчей повышенной ответственности. Исходя из этого, темп игры будет невысоким. Команды станут отдавать владение мячом друг другу, и доминирование «ПСЖ» будет не таким большим, как в последнем еврокубковом сезоне.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» — молодая команда, не имеющая в составе звёзд первой величины. Её атакующая линия, конечно, значительно уступает в классе французам. Но с приходом Томаса Франка англичане точно прибавят в организации и станут крепким орешком для любого соперника. Думаю, сегодня мы в этом убедимся.

На мой взгляд, «ПСЖ» будет больше владеть мячом, а «Тоттенхэм» сосредоточится на игре «вторым номером» и постарается реализовать план «Челси» в финале клубного ЧМ — наказать парижан в переходных фазах и быстрых ответных атаках», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Прогноз на Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» попадёт под горячую руку «ПСЖ»
Прогноз на Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» попадёт под горячую руку «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android