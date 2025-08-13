«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Сергея Игнашевича на матч за Суперкубок УЕФА

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТМ 3 за 2.15.

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» разыграют между собой Суперкубок УЕФА. Обе команды втягиваются в сезон, играют первый официальный матч. Футболисты на завершающей стадии подготовки, но точно не в оптимальных кондициях ввиду отсутствия матчей повышенной ответственности. Исходя из этого, темп игры будет невысоким. Команды станут отдавать владение мячом друг другу, и доминирование «ПСЖ» будет не таким большим, как в последнем еврокубковом сезоне.

«Тоттенхэм» — молодая команда, не имеющая в составе звёзд первой величины. Её атакующая линия, конечно, значительно уступает в классе французам. Но с приходом Томаса Франка англичане точно прибавят в организации и станут крепким орешком для любого соперника. Думаю, сегодня мы в этом убедимся.

На мой взгляд, «ПСЖ» будет больше владеть мячом, а «Тоттенхэм» сосредоточится на игре «вторым номером» и постарается реализовать план «Челси» в финале клубного ЧМ — наказать парижан в переходных фазах и быстрых ответных атаках», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».