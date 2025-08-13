«Локомотив» — «Балтика»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Балтика».

Ставка: самый результативный тайм — второй за 2.02.

«Здесь нельзя не смотреть на то, что команды сыграют между собой в чемпионате уже в следующем туре. У «Локомотива» будут серьёзные изменения. Дмитрий Воробьёв получил четыре предупреждения и не сыграет в лиге, но в Кубке может выйти. Это тоже любопытная история, потому что вряд ли Михаил Галактионов будет разыгрывать сочетание, которое выйдет против «Балтики» в РПЛ.

«Балтика» пока проиграла только в Кубке «Акрону», поэтому Андрей Талалаев не будет раскрывать все карты. Всё очень здорово пока складывается в чемпионате. И мне кажется, что противоядие на такой бегущий «Локомотив» может быть. Но в Кубке раскрывать всё это нельзя.

Я думаю, что будет довольно упорная игра и все будут поглядывать на встречу между собой в календаре. В такой ситуации всё решат ошибки, которые возникают во вторых таймах. Поэтому ставим на самый результативный тайм: второй. Если что-то и случится, то именно в нём», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».