«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Виктора Гусева на игру за Суперкубок Европы 13 августа

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Разговор о матче за Суперкубок УЕФА я бы хотел начать с воспоминания о единственной встрече, которая на сегодняшний день была между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Очень давно, в мае 2017 года, это была Лига чемпионов, тогда «Тоттенхэм» победил 4:2. Причём при счёте 2:2 у «ПСЖ» был удалён футболист. В итоге англичане сумели выиграть, забив ещё два мяча после этого. И в каком-то смысле счёт этого матча имеет отношение и к моему прогнозу. Но это было давно, и тогда ещё Эриксен, Дайер и Кейн забивали за «Тоттенхэм», а Кавани — за «ПСЖ».

Что касается нынешней ситуации. «ПСЖ» практически всё выиграл в прошлом сезоне, за исключением финала клубного ЧМ, где было поражение от «Челси» 0:3. Для англичан этот трофей был важнее, чем для французов, которые, как я уже сказал, выиграли практически всё. Может ли это иметь отношение к матчу, о котором мы говорим? У нас перед глазами стоит пример игры за Суперкубок Англии, где «Кристал Пэлас» взял и победил «Ливерпуль». Но я думаю, что такого же крушения фаворита в матче на Суперкубок УЕФА не будет.

Все-таки «Тоттенхэм» — это всего лишь 17-е место в чемпионате Англии. Команда сменила тренера, несмотря на победу в Лиге Европы. Кто выйдет на поле у датчанина, трудно сказать. Будет ли это состав тот самый победный, или от него останутся только 3−4 футболиста. Взяли Кудуса у «Вест Хэма», Пальинья в аренде из «Баварии». И, кстати, «Баварии» «Тоттенхэм» в последнем предсезонном матче проиграл 0:4, это тоже о чём-то говорит. Ушёл Сон, очевидный лидер. Мэддисона не будет, он травмирован.

С другой стороны, есть «ПСЖ», где Луис Энрике, прекрасно знающий свою команду. Классная атака во главе с Дембеле, где в запасе могут оставлять даже самого Баркола. И вообще, готовы сыграть лидеры во всех линиях. Да, скорее всего будет новый вратарь Шевалье, который пришел на место Доннаруммы. Новичок в команде — это проблема, но вратарь опытный. Может быть, как раз это и позволит «Тоттенхэму» забить один мяч. Дело в том, что «ПСЖ» очень хорошо ещё играет с английскими клубами. В прошедшем сезоне он выиграл четыре раза у команд АПЛ, и в том числе был повержен сам «Ливерпуль».

Все это как-то мне подсказывает, что не упустят этот трофей парижане. Но я не буду делать эту ставку, у неё не очень высокий коэффициент, а давайте как раз вернёмся к тому, о чём я говорил. Вспомним тот матч 2017 года и возможные проблемы с вратарской позицией у «ПСЖ». В этом матче я бы поставил на то, что обе команды забьют, но помните, что ставки — это всего лишь игра. Играйте разумно и берегите себя», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».