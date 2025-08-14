«Шахтёр» — «Панатинаикос»: стал известен фаворит ответного матча

14 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют украинский «Шахтёр» и греческий «Панатинаикос». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Мейски» в Кракове (Польша). Начало — в 21:00 мск.

В первой игре соперники не выявили победителя — 0:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Панатинаикоса» оценили в 5.00. Разница серьёзная. Ничья же идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.