«Шахтёр» — «Панатинаикос»: прогноз на ответный матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы «Шахтёр» — «Панатинаикос».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Шахтёр» и «Панатинаикос» в первом матче квалификации Лиги Европы сыграли вничью без голов. Сама встреча получилась содержательной, с обеих сторон были шансы открыть счёт, шли опасные атаки. Однако реализация подводила, а где-то надёжно действовали игроки обороны.

Предлагаем поставить на обмен голами за 1.87. У обеих команд вполне рабочая атака, которая создаёт моменты, но афинский клуб часто подводит реализация. Однако сложно припомнить в ближайшем прошлом, чтобы эти команды два матча подряд играли 0:0, даже в своих чемпионатах. Не исключаем, что встреча вновь завершится вничью, только уже со счётом 1:1.