Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шахтёр» — «Панатинаикос»: прогноз на ответный матч

«Шахтёр» — «Панатинаикос»: прогноз на ответный матч
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы «Шахтёр» — «Панатинаикос».

Ставка: обе забьют за 1.87.

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1

«Шахтёр» и «Панатинаикос» в первом матче квалификации Лиги Европы сыграли вничью без голов. Сама встреча получилась содержательной, с обеих сторон были шансы открыть счёт, шли опасные атаки. Однако реализация подводила, а где-то надёжно действовали игроки обороны.

Предлагаем поставить на обмен голами за 1.87. У обеих команд вполне рабочая атака, которая создаёт моменты, но афинский клуб часто подводит реализация. Однако сложно припомнить в ближайшем прошлом, чтобы эти команды два матча подряд играли 0:0, даже в своих чемпионатах. Не исключаем, что встреча вновь завершится вничью, только уже со счётом 1:1.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android