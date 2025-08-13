«Динамо» Москва — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Краснодар».

Ставка: гол «Краснодара» во втором тайме за 1.75.

«Поговорим о Кубке России. Матч между «Динамо» и «Краснодаром». На сей раз игра в Москве. Совсем недавно команды встречались, и победу одержал «Краснодар». В чемпионате у «Динамо» была абсолютно беззубая игра в атаке — всего три касания в чужой штрафной, без единого момента. «Краснодар» откровенно подавил соперника. И вообще, последние шесть матчей подряд «Краснодар» обыгрывает «Динамо».

В прошлом сезоне, например, в Москве, «Краснодар» выиграл 1:0. Что сейчас? В 1-м туре «Краснодар» неожиданно уступил дома «Крыльям Советов». «Динамо» же с большим трудом одержало волевую победу над «Сочи» — 3:2. Разумеется, вряд ли у «Динамо» будет основной состав.

У Карпина и так огромное количество проблем и травмированных. Изменения по составу будут, безусловно, и у «Краснодара». Кубок, похоже, не является для них приоритетом, особенно на групповом этапе. Обычно начинают те, у кого мало игрового времени, а по ходу появляются лидеры — Сперцян, Кордоба и другие.

С одной стороны, это статусная афишная игра. Но Мусаев после победы в Оренбурге сказал, что готовиться к матчу с «Динамо» будет тяжело: переход с искусственного газона на натуральный, много потраченных эмоций и сил. У «Динамо» же был поздний воскресный матч с «Сочи» и плюс негативный фон — неудовлетворённость результатами.

У «Краснодара» пока мячи залетают только во втором тайме. Когда эти команды играли в чемпионате, я давал прогноз на ТМ 3. Он легко зашёл. Сейчас думаю, что матч тоже вряд ли получится результативным. При этом «Краснодар» много забивает во вторых таймах и находится в отличной физической форме. Возможно, в этом аспекте они превосходят «Динамо». Учитывая скромную обойму Карпина и вероятное участие молодёжи, во втором тайме замены вроде Сперцяна и Кордобы снова могут сыграть ключевую роль. Из шести голов в чемпионате у «Краснодара» пять забиты после 60-й минуты — и это не случайно. Мусаев грамотно использует замены, а функциональная готовность команды позволяет прибавлять в концовках.

Мой прогноз: гол «Краснодара» во втором тайме за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».