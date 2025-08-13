Скидки
«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» в матче за 1.90.

«Во втором туре Пути РПЛ Кубка России в группе B в Москве «Динамо» сыграет против «Краснодара».

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Москвичи в первой игре одержали победу над «Сочи». «Краснодар» же потерпел довольно болезненное домашнее поражение. У команды точно есть мотивация занять в группе одно из первых двух мест. У «Краснодара» всё для этого есть. Большой состав, никто команду не покинул. Клуб выиграл последние две встречи, и новички начинают играть всё больше. Даже если в составе будет ротация, то, безусловно, у «Краснодара» футболисты гораздо сильнее, чем у «Динамо», которое выступает неудачно и очень много травмированных. Поэтому если Карпин сделает ротацию, то по качеству «Динамо» будет очень сильно уступать «Краснодару».

На мой взгляд, в этом матче «Краснодар» – явный, очевидный фаворит», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

