Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру за Суперкубок УЕФА 13 августа

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру за Суперкубок УЕФА 13 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.08.

Стартует футбольный сезон в Европе. Начнётся всё матчем за Суперкубок УЕФА. В нем сыграют «ПСЖ» и «Тоттенхэм», победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Жду борьбы, но, думаю, у «шпор» шансов на успех мало.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» стал лучшим клубом Европы в прошлом сезоне. Собственно, дома во Франции у него как обычно проблем не возникло – победы в Лиге 1 и в Кубке Франции. Но главное для парижан было добиться успеха в Лиге чемпионов, и наконец заветный трофей они смогли выиграть, сделали это заслуженно, по пути выбив «Ливерпуль», «Арсенал» и «Интер» в финале.

Для «Тоттенхэма» сезон прошёл более необычно. Если смотреть на результаты в АПЛ – всё ужасно. Финишировала команда на границе с зоной вылета. Само собой, в борьбе за выживание «шпоры» не участвовали, но всё равно финишировали очень низко, часто теряли очки. Впрочем, в последние месяцы мысли у команды Постекоглу были про другой турнир – в Лиге Европы она смогла дойти до финала, в котором переиграла «Ман Юнайтед».

Летом команды проводили много товарищеских матчей. У «ПСЖ» всё чуть сложнее – он участвовал в клубном чемпионате мира, в котором почти все матчи провёл в доминирующей манере, в том числе обыграл «Баварию», «Реал» Мадрид и «Атлетико». Но вот в финале подопечные Энрике провалили встречу с «Челси» (0:3). «Тоттенхэм» же проводил привычные товарищеские встречи во второй половине июля, победил «Арсенал», сыграл вничью с «Ньюкаслом» и уступил «Баварии». Но главное, времени на отдых у него было больше, чем у «ПСЖ».

Составы обоих коллективов тоже изменились летом. У «ПСЖ» в основном главная драма происходит на вратарской позиции. Доннарумма с большой вероятностью уйдёт, ему на замену уже был подписан Шевалье, Матвей Сафонов, вероятно, останется вторым номером, либо уйдёт в другой клуб в аренду. В других линиях у «ПСЖ» тоже есть подписания. «Тоттенхэм» без дела тоже не сидит, сделал несколько крупных покупок – Кудус, Тель, Дансо. Ушёл, правда, ветеран команды Сон.

В общем, интересная пара. Но всё же интриги тут не вижу. Разве что форма парижан может быть хуже из-за клубного ЧМ. Но всё равно уровень команды Луиса Энрике выше, у подопечных Франка шансов на успех тут меньше», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Прогноз на Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» попадёт под горячую руку «ПСЖ»
Прогноз на Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» попадёт под горячую руку «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android