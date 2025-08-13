«Динамо» Москва — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на встречу Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Краснодар».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.08.

«Второй тур Кубка России, «Динамо» Москва – «Краснодар». «Динамо» в прошлом матче не смогло обыграть «Сочи», не удержало победный счёт, пропустив в концовке, ничья 1:1. У «Динамо» в чемпионате только одна победа, но есть и ещё одна в Кубке, в первом туре над «Сочи» тоже. Они сыграли в чемпионате вничью, в Кубке обыграли «Сочи», причём перевернули игру в концовке, забил Фомин. Не основным составом «Динамо» играло, и с «Краснодаром», я думаю, тоже не будет основы.

И у краснодарцев не будет основы, мне кажется. «Краснодар» сейчас одержал минимальную победу над «Оренбургом» в гостях непростую. У него три победы на старте чемпионата, но в Кубке «Краснодар» стартовал с поражения от «Крыльев Советов» дома, напомню, 1:2. В том матче все голы были забиты на стартовом отрезке.

Я не думаю, что команды будут играть основными составами, поэтому в исход не полезу. Но думаю, что голы здесь можно ждать. Может быть, не в больших количествах, но они должны быть. Я думаю, что 1:1, 2:1 в одну из сторон, вполне вероятно, такой исход с таким количеством голов. Я возьму ставку «два или три гола» за 2.08», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».