«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Мостового на матч в Удине

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «ПСЖ» 2:1 за 7.60.

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» разыграют первый европейский трофей в новом сезоне – они сыграют в рамках Суперкубка УЕФА. Думаю, у «шпор» тут мало шансов на успех. Парижане в прошлом сезоне доминировали, не думаю, что что-то изменится в этом.

Примечательно, что можно было в шутку назвать «ПСЖ» «специалистами» по матчам с английскими командами по исходу прошлого сезона. Дело в том, что сразу в тремя представителями АПЛ играл коллектив в плей-офф Лиги чемпионов, и всех прошёл – «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал». Причём с командой Эмери особенно тяжёлые матчи были для подопечных Энрике. Сейчас же им предстоит встреча ещё с одним представителем Англии.

Правда, не всех англичан обыгрывал «ПСЖ» за последние полгода. Он проиграл самый главный матч прошедшего клубного ЧМ – в финале уступил «Челси», причём с разгромным счётом 0:3. Это было довольно неожиданно, потому что до этого победитель прошедшей Лиги чемпионов вообще проблем в турнире почти не испытывал, всех обыгрывал, «Баварию», «Реал». Но клубный ЧМ – особенный турнир, который так серьёзно рассматривать не стоит.

«Тоттенхэм» же интересный сезон провёл. Клуб смог выиграть в Лиге Европы, сделал это, в общем-то, по делу. С другой стороны, в плей-офф ему было не так сложно – в оппонентах были, например, «Айнтрахт», «Будё-Глимт». А в финале «шпоры» играли с другим проблемным клубом из Англии – «Манчестер Юнайтед». Не самая доминирующая игра в исполнении лондонцев, соперник много моментов имел, но забить не смог – победа «Тоттенхэма» со счётом 1:0.

Но вот в АПЛ результаты у команды были совсем другими. Финишировала она на последнем месте в лиге, которое позволяло сохранить прописку в турнире, – ниже только вылетающие были. Руководство клуба этим осталось недовольно – Постекоглу заменил Франк по итогу, пришли новые игроки, ушёл Сон. Так что определённые ожидания от «шпор» всё равно сейчас будут.

Однако в матче с «ПСЖ» сложно прогнозировать победу «Тоттенхэма». Все же команда Луиса Энрике остаётся одной из сильнейших в Европе, я думаю. Тем более, это только старт сезона, первый официальный матч, у «шпор» ещё и состав обновился, не все могли успеть сыграться. У парижан таких проблем меньше.

Ставлю на победу «ПСЖ» со счётом 2:1 — котировка 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».