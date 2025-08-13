«Динамо» Москва — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России 13 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Краснодар».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«В рамках 2-го тура Кубка России сыграют «Динамо» Москва и «Краснодар». Не уверен тут в исходе. Это снова групповой этап, в котором даже не страшно занять третье место, можно всё равно дойти до Суперфинала. Так что говорить тут про серьёзные выступления соперников и основные составы не приходится.

Ещё сложнее тут что-то прогнозировать, так как обе команды не без проблем выступают в новом сезоне, к обеим есть вопросы. «Краснодар» защищает статус действующего чемпиона Премьер-Лиги, и пока ему даётся это не так легко. В нескольких принципиальных матчах потеряли очки подопечные Мусаева, тот же Суперкубок упустили в игре с ЦСКА, в РПЛ не справились с «Локомотивом» (1:2).

Но всё же сказать, что совсем плохи дела у краснодарцев, нельзя. Клуб уверенно выступает, доминирует в матчах с соперниками разными по уровню. Но с реализацией пока есть проблемы у подопечных Мусаева. В четырёх последних матчах они забивали по голу за игру. А атака всё равно хорошая у команды, тот же Кордоба в форме, Сперцян постоянно создаёт давление.

«Динамо» при Карпине тоже пока набирает форму. Было сразу понятно, что моментальных изменений, как в худшую, так и в лучшую сторону, не будет. Определённый уровень бело-голубые сохранили, всё-таки они в прошлых сезонах боролись за чемпионство какое-то время, состав всё ещё сильный у них.

И в общем-то пока неудача была у команды Карпина всего одна – 0:1 как раз с «Краснодаром». Пока видно, что бело-голубые часто играют осторожно, стараются владеть мячом, иногда играть от соперника. Отсюда и отсутствие крупных побед у «Динамо», а также потери очков в играх с «Балтикой» (1:1) и с «Сочи» (1:1).

В Кубке в 1-м туре соперники по-разному выступили. Оба они играли смешанными составами, но набрали разное количество очков. «Динамо» не имело особых проблем с «Сочи», пусть и пропустило от него дважды – 3:2. А вот «Краснодар» уступил «Крыльям Советов» (1:2). Но, как я говорил, Кубок России – странный турнир, к которому топовые клубы пока явно не относятся со всей серьёзностью.

Так что вопрос есть и сейчас. Да, матч принципиальный, но какими составами они сыграют? Постараются ли сохранить силы для следующего тура РПЛ, особенно учитывая, что оба там пока выступают не лучшим образом. Я всё же поверю в ничью тут, по голу они забьют друг другу, и всё на этом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».