АЕК — «Арис»: букмекеры оценили шансы команды Николича

АЕК — «Арис»: букмекеры оценили шансы команды Николича
14 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сыграют греческий АЕК и кипрский «Арис». Встреча состоится на поле стадиона «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Начало — в 21:00 мск.

Первая встреча завершилась вничью — 2:2.

АЕК возглавляет экс-тренер ЦСКА Марко Николич, за «Арис» выступает российский форвард Александр Кокорин.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение греческому клубу. Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Ариса» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

