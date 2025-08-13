Скидки
«Локомотив» — «Балтика»: ставка Эльвина Керимова на игру Кубка России в Москве

«Локомотив» — «Балтика»: ставка Эльвина Керимова на игру Кубка России в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Балтика».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.03.

«Локомотив» – «Балтика», второй тур Кубка России. Групповой этап «Локомотив» начал с поражения от ЦСКА. «Балтика» тоже проиграла свой матч первого тура «Акрону». А в чемпионате обе команды идут хорошо. «Локомотив» сейчас в дерби обыграл «Спартак», и Батраков выдал настоящий спектакль, оформив хет-трик. «Балтика» тоже очень уверенно идёт. На старте этого сезона физически хорошо готова команда Талалаева, запрессинговать может кого угодно.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И сейчас был очень яркий матч с «Крыльями Советов», с обоюдными шансами, моментами. И, на мой взгляд, всё-таки интереснее смотрелась именно «Балтика». И несмотря на то, что это был выездной матч для команды Талалаева, она играла, как мне кажется, с позиции силы, и даже при равном счёте в концовке пыталась играть на победу. Понятно, что за это могли наказать. Но и забить «Балтика» тоже могла.

На Кубок России, я уже говорил, сложно давать прогнозы, потому что там не играют основные составы. Но учитывая стиль игровой «Балтики», она своим прессингом, давлением, смелостью открывает сценарии всех матчей, в которых играет, принимает участие. А у «Локомотива», даже если не основа будет играть, в полурезерве сильные исполнители, и они пространством будут пользоваться, которое «Балтика» может давать.

Так что я возьму открытый сценарий матча и комбинированную ставку «обе забьют и тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 2.03», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

