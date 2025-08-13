«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.96.

«Оренбург», чудом оставшись в элите нашего футбола, новый сезон начал неплохо. В первом туре ничья с армейцами дома, а дальше выездные 1:1 в Махачкале. А вот матч в Калининграде можно оценивать по-разному, с одной стороны, поражение 2:3, а с другой — «Балтика» на старте хороша, и в РПЛ дважды их ворота смог поразить только «Оренбург». В минувшие выходные в гости к команде Владимира Слишковича приезжал чемпион, и победа «Краснодару» далась с большим трудом. Никита Кривцов забил единственный мяч на 75-й минуте.

«Ахмат» стартовал ужасно — сначала домашнее поражение от «Рубина» 0:2, а затем 1:2 в Москве в игре против армейцев. Дальше в чемпионате России их ждал матч с соседями из Махачкалы, с которыми они в прошлом туре вместе боролись за выживание, но и на этот раз «Ахмат» проиграл. Руководство такое начало сезона не устроило, и оно отправило Александра Сторожука в отставку, а в Грозный вернулся Станислав Черчесов. Он с ходу смог не просто добиться победы, но и переиграл самую успешную команду последних лет — «Зенит».

В первом туре группового этапа Кубка России обе команды проиграли — «Оренбург» уступил «Рубину» в Казани, а «Ахмат», ещё при Сторожуке, дома «Зениту». Вряд ли обе команды ставят перед собой задачу пройти в турнире как можно дальше, но и во втором туре ещё рано делать выводы. «Ахмат» в отличном настроении после первого успеха в сезоне, но оренбуржцы играют дома. Обе команды в пяти официальных матчах забивали всего по три мяча, поэтому голевое пиршество не жду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».