«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на встречу 2-го тура Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.66.

В кубковом матче московское «Динамо» у себя дома будет принимать «Краснодар» после победы в первом туре группового этапа Кубка России над «Сочи», также добытой на своём поле.

Динамовцы наверняка сыграют смешанным или даже, можно сказать, вторым составом. Такой подход Валерий Карпин демонстрировал не только в матче против сочинцев, но и работая главным тренером «Ростова». У него всегда было четкое разделение на состав, который играет в чемпионате России, и на ту группу футболистов, которые проводят игры кубкового соревнования. Тем более сейчас «Динамо» находится на девятом месте, которое, конечно же, категорически не устраивает ни тренера, ни руководства клуба. Поэтому подготовить лучших футболистов к матчу следующего тура и сберечь их силы — эта задача, безусловно, будет стоять перед наставником бело-голубых.

«Краснодар» в чемпионате идёт намного лучше. У команды Мурада Мусаева 9 очков после 4 проведённых матчей. Но игра в Москве против «Динамо» всё-таки кубковая, поэтому наверняка и у южан будет ротация. Другое дело, что максимально ротировать состав, то есть поменять всех 11 человек, наверное, Мурад Олегович себе позволить не может, поскольку не столь глубока скамейка запасных у краснодарцев. Команда недавно играла с «Динамо» в матче чемпионата. С абсолютным преимуществом «быков» прошла эта встреча. Динамовцы не нанесли ни одного удара в створ. И эти команды играли в своих лучших сочетаниях. Теперь предстоит кубковая игра, в которой, как я уже отмечал, составы будут смешанные.

Очень сложно понять, окажется игра результативной или нет. Я вообще, честно, не осознаю, как можно это предположить. Но думаю, что шансы на победу у клубов примерно равные. Всё-таки динамовцы играют на своём поле, это немножко в пользу москвичей может сыграть. А у «Краснодара», как мне кажется, будет более сыгранный и мощный состав в этой встрече в сравнении с тем, что выставит Валерий Карпин», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».