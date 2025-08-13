Скидки
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на Суперкубок УЕФА

13 августа в «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится в итальянском Удине и начнётся в 22:00 мск. Всем новым клиентам букмекерской компании БЕТСИТИ доступен приветственный фрибет 2000 рублей. Чтобы его забрать, необходимо:

1. Пройти регистрацию.

2. Авторизоваться в приложении и сделать первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

«ПСЖ» триумфально провёл прошлый сезон. Единственным тёмным пятном для парижан стал клубный чемпионат мира. На нём подопечные Луиса Энрике добрались до финала, но уступили (0:3) лондонскому «Челси». Однако парижане взяли четыре трофея. Они выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Также они впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов. На правах обладателя трофея они и сыграют в Суперкубке УЕФА.

В межсезонье ведутся активные слухи о возможном уходе основного голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом свидетельствуют не только новости различных мировых СМИ. Парижане объявили о трансфере вратаря Люки Шевалье из «Лилля». По данным журналиста Фабрицио Романо, за него заплатили более чем € 40 млн. Возможно, команду покинет россиянин Матвей Сафонов. Пока конкретных новостей о его будущем нет, но медиа связывают дальнейшую судьбу вратаря с «Галатасараем».

«Тоттенхэм» лишился знакового для клуба футболиста. Сон Хын Мин покинул команду и перешёл в «Лос-Анджелес». Состав «шпор» Сон пополнил в 2015 году, за это время футболист принял участие в 454 матчах, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В составе лондонцев он завоевал один титул — Лигу Европы в сезоне-2024/2025.

Отметим, что победители Лиги Европы не могут выиграть Суперкубок УЕФА с 2018 года, когда трофей покорился мадридскому «Атлетико». С тех пор титул брали только обладатели Лиги чемпионов.

