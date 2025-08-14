Скидки
АЕК Афины — «Арис»: прогноз на матч в Греции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы АЕК Афины — «Арис».

Ставка: АЕК победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.83.

АЕК и «Арис» не смогли выявить победителя в первом матче, сыграв вничью со счётом 2:2. Пусть скромно, но эффективно. Николич сконцентрирован на игре от обороны, однако в первом тайме встречи с «Арисом» что-то пошло не так. Вели 2:0, но быстро пропустили дважды.

Состав у клуба из Афин отличный. Есть такие звёзды, как Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Роберто Перейра. При грамотном управлении можно достичь больших целей.

Игры в гостях — это большая проблема для «Ариса». Даже в чемпионате Кипра ему с трудом даются победы на выезде. В 10 последних матчах первенства на чужом поле выиграл только дважды. Предлагаем поставить на победу АЕКа через тотал меньше 4.5 мяча за 1.83. Это будет в стиле Марко Николича. Кажется, он учёл ошибки первой встречи, так что его подопечные будут более внимательны в обороне.

