«Пари НН» — «Ростов»: стал известен фаворит матча Кубка России

Матч 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу между «Пари Нижний Новгород» и «Ростовом» состоится 14 августа на резервной площадке — стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, а не в Нижнем Новгороде, как можно было бы ожидать. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» в основное время можно с коэффициентом 2.45, что соответствует примерно 42% вероятности.

Успех «Пари НН» идёт за 3.10, а ничейный исход — за 3.40.

Аналитики при этом склоняются к тому, что матч будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча предлагается за 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.83. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.64, что указывает на возможный обмен голами.