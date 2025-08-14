Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Ростов»: стал известен фаворит матча Кубка России

«Пари НН» — «Ростов»: стал известен фаворит матча Кубка России
Комментарии

Матч 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу между «Пари Нижний Новгород» и «Ростовом» состоится 14 августа на резервной площадке — стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, а не в Нижнем Новгороде, как можно было бы ожидать. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Шахтёр» — «Панатинаикос». Экс-тренер «Спартака» создаст украинцам проблемы
«Шахтёр» — «Панатинаикос». Экс-тренер «Спартака» создаст украинцам проблемы

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» в основное время можно с коэффициентом 2.45, что соответствует примерно 42% вероятности.

Успех «Пари НН» идёт за 3.10, а ничейный исход — за 3.40.

Аналитики при этом склоняются к тому, что матч будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча предлагается за 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.83. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.64, что указывает на возможный обмен голами.

Материалы по теме
ПАОК — «Вольфсберг». Чалов и Оздоев предчувствуют победу
ПАОК — «Вольфсберг». Чалов и Оздоев предчувствуют победу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android