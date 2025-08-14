«Пари НН» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.65.

«Пари НН» переживает сложный период: пять поражений подряд в РПЛ и Кубке России. Четыре из них — всухую. Команда забивает мало — меньше одного мяча за матч. И при этом пропускает в среднем по 1,6 мяча. Даже в кубковых играх, где гранды обычно проводят ротацию, нет результата. В атаке очевидна нехватка уверенности, это заметно.

У «Ростова» дела идут явно лучше: команда всё-таки выиграла у «Пари НН» дома (1:0), забив быстрый гол во втором тайме. Это первая победа в сезоне, которая стала психологическим прорывом. После 1:4 от «Крыльев Советов» ростовчане грамотно действуют в защите и умеют использовать моменты.

В очных встречах у «Ростова» тоже перевес: из пяти последних матчей, включая товарищеские, он выиграл три, при одном поражении и одной ничьей. Тактику на игру можно описать так: «Пари НН», скорее всего, отдаст инициативу и попытается играть аккуратно, надеясь на стандарты и скорость флангов. «Ростов» же будет контролировать центр, действовать чуть компактнее и мобильнее, но при благоприятном счёте постарается придать игре более экономичный характер.

В трёх из четырёх последних матчей обоих клубов во всех турнирах итоговый тотал был меньше 2.5 мяча. Едва ли что-то поменяется и в кубковом матче. Прогноз — возможна ничья 1:1 или минимальная победа «Ростова» со счётом 1:0. Ставка — «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча.