«Ренн» — «Марсель»: определён фаворит стартового матча чемпионата Франции

15 августа 2025 года в матче 1-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение марсельскому клубу. Поставить на победу «Марселя» можно с коэффициентом 1.95, а шансы «Ренна» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Марселя за 8.50.