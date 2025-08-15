Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ренн» — «Марсель»: определён фаворит стартового матча чемпионата Франции

«Ренн» — «Марсель»: определён фаворит стартового матча чемпионата Франции
Комментарии

15 августа 2025 года в матче 1-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение марсельскому клубу. Поставить на победу «Марселя» можно с коэффициентом 1.95, а шансы «Ренна» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Марселя за 8.50.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android