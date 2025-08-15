«Жирона» — «Райо Вальекано»: назван фаворит дебютного матча сезона в Испании

15 августа 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Испании сыграют «Жирона» и «Райо Вальекано». Встреча состоится на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Жироны» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Райо Вальекано» оценили в 3.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Жироны за 7.00.