Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч 15 августа

«Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч 15 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Жирона» — «Райо Вальекано».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1

В прошлом сезоне «Жирона» чудом спаслась от вылета в Сегунду. Лучший бомбардир команды — Кристиан Стуани, которому уже 38 лет. Теперь он не единственный возрастной игрок, потому что недавно было объявлено о переходе экс-полузащитника «Зенита» 36-летнего Акселя Витселя. Других громких трансферов не было.

Для «Райо Вальекано» прошлый сезон стал одним из лучших за последние годы. Получилось добыть путёвку в квалификацию Лиги конференций, но придётся тратить силы сразу на несколько турниров, к чему команда не привыкла. Предсезонную подготовку клуб из Мадрида провёл результативно. Выиграл у «ПЕК Зволле» (5:0) и «Сандерленда» (3:0), уступил «Вест Бромвичу» (2:3) и сыграл вничью с «Генком» (1:1). По голу в трёх из четырёх встреч забивал лучший бомбардир команды Хорхе де Фрутос.

«Райо Вальекано» включился в игру на максимум во второй половине прошлого сезона, а заканчивал его с беспроигрышной серией из пяти матчей. Ещё хорошо провёл обе очных встречи с «Жироной» — одну выиграл со счётом 2:1, а другая завершилась вничью со счётом 0:0.

Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.85. Преимущество должно быть на стороне команды из Мадрида, так как она лучше провела предсезонку и сохранила состав. Каталонскому клубу придётся помучаться, но Стуани, а скорее всего, и Витсель, дебют которого крайне вероятен, наиграют на гол.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android