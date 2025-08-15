«Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч 15 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Жирона» — «Райо Вальекано».

Ставка: обе забьют за 1.85.

В прошлом сезоне «Жирона» чудом спаслась от вылета в Сегунду. Лучший бомбардир команды — Кристиан Стуани, которому уже 38 лет. Теперь он не единственный возрастной игрок, потому что недавно было объявлено о переходе экс-полузащитника «Зенита» 36-летнего Акселя Витселя. Других громких трансферов не было.

Для «Райо Вальекано» прошлый сезон стал одним из лучших за последние годы. Получилось добыть путёвку в квалификацию Лиги конференций, но придётся тратить силы сразу на несколько турниров, к чему команда не привыкла. Предсезонную подготовку клуб из Мадрида провёл результативно. Выиграл у «ПЕК Зволле» (5:0) и «Сандерленда» (3:0), уступил «Вест Бромвичу» (2:3) и сыграл вничью с «Генком» (1:1). По голу в трёх из четырёх встреч забивал лучший бомбардир команды Хорхе де Фрутос.

«Райо Вальекано» включился в игру на максимум во второй половине прошлого сезона, а заканчивал его с беспроигрышной серией из пяти матчей. Ещё хорошо провёл обе очных встречи с «Жироной» — одну выиграл со счётом 2:1, а другая завершилась вничью со счётом 0:0.

Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.85. Преимущество должно быть на стороне команды из Мадрида, так как она лучше провела предсезонку и сохранила состав. Каталонскому клубу придётся помучаться, но Стуани, а скорее всего, и Витсель, дебют которого крайне вероятен, наиграют на гол.