«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка России

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: победа «Пари НН» в один мяч за 4.50.

«Да, у «Пари НН» по-прежнему нет домашней арены, они совершают гастроли по всей стране. У них нет очков, нет побед. Но есть игра, которую, так скажем, видят специалисты, относящиеся к прогрессивным. А те, кто не хотят вникать в футбол Шпилевского, нового тренера «Пари НН», говорят: всё, пора увольнять, раз у него ноль очков.

Давайте всё-таки будем на стороне прогресса. Мне кажется, Шпилевский, затеяв серьёзную перестройку «Пари НН» в смысле стиля, должен получить какой-то бонус. Если Шпилевский упрямо будет внедрять свои идеи, внушать игрокам, что они могут играть в другой футбол, а не просто стоять на своей половине, изображая автобус, это должно принести дивиденды.

Мне кажется, матч с «Ростовом» для «Пари НН» может стать переломным. Они только что играли в чемпионате, где на 11-й минуте получили удаление, и это во многом предрешило исход — поражение 0:1. Но даже в меньшинстве они не выглядели безнадёжно. После матча прозвучала фраза, что будет реванш в Кубке и хорошо, что играем с той же командой через несколько дней, — это говорили представители «Пари НН», и, кажется, сам Шпилевский тоже обронил что-то подобное.

Считаю, что сейчас Шпилевский обыграет «Ростов». Это смелый прогноз, построенный, скорее, на энергетике новых идей в футболе. Для кого-то это парадокс: если команда сыплется, она, по логике, должна сыпаться дальше. Но я думаю, что за свое упрямство «Пари НН» получит бонус именно сейчас, именно против «Ростова». Победа в один мяч, большего пока не получится. Матч будет тяжёлый, скорее всего, «низовой», как и игра в чемпионате. На этом и остановимся.

Будем верить в лучшее — что новые идеи и прогрессивные мысли могут привести к чему-то хорошему, а не к хейту и увольнению. Про «Ростов» я ничего не сказал, потому что они тоже буксуют. И вообще, Джонатан Альба — это главный тренер или всё-таки аналитик Валерия Карпина, который в роли главного ничего не сможет показать? По дистанции пока непонятно, хотя финал Кубка у него уже есть. Команда вроде бы играет, но результата нет», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».